В Новосибирской области потребовали переселить 13 семей из аварийных домов

Прокуратура города Оби обратилась в суд после проверки исполнения местными властями жилищного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в среду, 3 июля, в ходе проверки было установлено, что три семьи вынуждены проживать в помещениях, предоставленных городской администрацией по договорам социального найма, которые находятся в аварийном состоянии и создают угрозу для жизни и здоровья жильцов.

Постановлением городских властей дом был признан непригодным для проживания. Однако расселение его жильцов было отложено. Прокурор города обратился в суд с иском в защиту прав 13 граждан, требуя обязать местную администрацию предоставить людям вне очереди благоустроенные помещения равнозначной площади на условиях социального найма.

«Рассмотрение исковых требований находится на контроле в прокуратуре», — подчеркнули в ведомстве.

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