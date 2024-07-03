Владельца квадрокоптера оштрафовали за нарушение правил в Новосибирске

Дрон был без разрешения запущен в диспетчерской зоне аэродромов Ельцовка и Гвардейский.

Владельца квадрокоптера в Новосибирске привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в апреле 2024 года местный житель поднял беспилотник в воздух рядом с Новосибирской специальной музыкальной школой без необходимого разрешения. Дрон был запущен в диспетчерской зоне аэродромов Ельцовка и Гвардейский.

Владельца летательного аппарата оштрафовали на 40 тысяч рублей по инициативе прокурора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирских телефонных мошенников осудили в Удмуртии.