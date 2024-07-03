Новосибирских телефонных мошенников осудили в Удмуртии

В 2020 году осужденные объединились в группу для хищения денег у жителей разных регионов России.

Завьяловский районный суд назначил условное наказание восьми жителям Новосибирской области за участие в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило судейское сообщество республики.

По данным следствия, осужденные с 2020 года действовали в составе организованной группы, направленной на мошеннические действия против граждан, пытавшихся получить кредиты в различных регионах России. Они обманывали потерпевших, предлагая услуги банка и требуя оплату за услуги, которые фактически не предоставлялись. В результате было похищено более 2,3 миллионов рублей у 30 человек.

Лидер группы был осужден к условному лишению свободы на шесть лет с испытательным сроком четыре года. Остальные члены группы получили условные сроки от четырех лет лишения свободы с различными испытательными сроками.

Подсудимые частично признали свою вину. Они также принесли извинения пострадавшим.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске суд присудил штраф и условный срок бизнесмену за мошенничество.