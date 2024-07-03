В Новосибирске суд присудил штраф и условный срок бизнесмену за мошенничество

В Новосибирске областной суд отклонил апелляцию по делу директора ООО «Абсолют» Артема Заградского, обвиняемого в мошенничестве при строительстве детского сада в р.п. Чаны Новосибирской области.

Приговор, вынесенный ранее, остался без изменений. Суд признал, что Заградский в период с марта 2020 года по декабрь 2021 года, исполняя обязанности директора, использовал махинации для похищения 15,8 млн рублей бюджетных средств, выделенных на нацпроект «Демография».

В ходе судебного разбирательства он признал свою вину. Однако отказался от дачи показаний.

Заградскому назначено условное лишение свободы на 3 года с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Прокурор требовал более строгое наказание, однако апелляционная инстанция не удовлетворила его обжалование.

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