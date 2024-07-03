Замглавы новосибирского посёлка Краснообск продлили арест до 2 августа

Чиновника обвиняют в получении крупной взятки.

Дзержинский районный суд Новосибирской области продлил срок содержания под стражей заместителя главы администрации поселка Краснообск Евгению Коржову до 2 августа 2024 года.

Коржова обвиняют в получении крупной взятки в размере 150 тысяч рублей. Оперативники УФСБ задержали чиновника 2 мая с поличным.

По версии следствия, он предположительно использовал свое служебное положение для обеспечения заключения контракта на производство декоративных изделий для благоустройства населенного пункта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два прокурора из Новосибирской области внезапно подали рапорты об отставке.