Новосибирские врачи спасли голодающего повара с патологией аорты

Врачи из Новосибирска спасли молодого человека с патологией аорты.

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске буквально спасли жизнь повару из Владивостока, который не мог глотать пищу. Об этом рассказали в пресс-службе лечебного учреждения.

По словам медиков, молодой человек с 2019 года очень тяжело принимал пищу, которая застревала в горле и не проходила. К 2023 году ситуация ухудшилась и тогда пациент решил обратиться к профессионалам.

В результате у него диагностировали аномалию сосудов (сосудистое кольцо).

«При этом типе патологии аорта и отходящие от нее сосуды охватывают и стягивают пищевод и трахею, которые проходят рядом», — рассказал заведующий отделением аорты и коронарных артерий Центра Мешалкина Максим Ляшенко.

Новосибирские медики отодвинули мягкие ткани правой подключичной артерии от пищевода. Спустя сутки после операции повар уже мог спокойно принимать пищу.

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