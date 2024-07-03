Новосибирский водитель такси спас пенсионерку от мошенников

Женщина ехала к банкомату, чтобы перевести деньги мошенникам.

29 июня в Новосибирске водитель такси Бахрамидин предотвратил попытку мошенничества в отношении пенсионерки, которая направлялась к банкомату для перевода денег мошенникам. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Во время поездки водитель такси «Яндекс» Бахрамидин заметил, что пассажирка разговаривает по громкой связи и собеседник по телефону настаивает, чтобы она не общалась с водителем. Это вызвало у Бахрамидина подозрения. Когда женщина перестала говорить по телефону, он начал расспрашивать женщину о ситуации. Первоначально пенсионерка отказывалась разговаривать, но после объяснений водителя о его беспокойстве за ее безопасность, она начала делиться деталями.

Выяснилось, что пассажирка получила звонок от мошенников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, которые утверждали, что ее счета под угрозой и требовали перевести деньги на якобы безопасный счет. Такси вызвала не она, а мошенники, чтобы отвезти ее к банкомату.

Бахрамидин убедил пенсионерку написать заявление в полицию. Мошенники заметили изменение маршрута и пытались связаться с женщиной и водителем, представляясь сотрудниками «Яндекс» и утверждая, что водитель уволен за невыполнение заказа.

В отделении полиции пенсионерка оставила заявление и контакты мошенников. На следующий день она поблагодарила водителя за помощь. Сумма, которую пытались похитить мошенники, неизвестна. Однако благодаря действиям водителя пенсионерка сохранила свои деньги.

Бахрамидин отметил, что подобная ситуация может произойти с любым человеком. Он призвал быть бдительными, чтобы не попасть в руки мошенников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что без денег и жилья оставили мошенники пенсионерку из Новосибирска.