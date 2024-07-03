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общество

О туристическом потенциале Новосибирской области рассказали на выставке «Россия»

Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказали о туристическом потенциале региона на выставке «Россия».

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, на международном форуме-выставке «Россия» губернатор региона Андрей Травников рассказал о туристическом потенциале НСО, выделив удобную транспортную доступность.

«Новосибирск находится на перекрёстке дорог — автомобильных, железнодорожных, водных, но самое главное для современного человека — на перекрёстке авиационных дорог. Аэропорт Толмачёво имени Александра Ивановича Покрышкина — крупнейший региональный хаб. Его маршрутная сеть сегодня насчитывает 84 направления», — отметил Андрей Травников.

Также, по его словам, в регионе действуют социальные сертификаты для местных школьников, по которым они могут объездить практически всю область.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на карте метро XXI века появилось 94 станций и 5 веток

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Валерия Митрохина
Журналист

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