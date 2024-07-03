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общество

Популярную телеведущую Юлию Меньшову рассмешил герб Искитима Новосибирской области

Фото: социальные сети, скриншот видео

Телеведущая оценила шутку с гербом Искитима.

В своем Telegram-канале популярная актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала старую шутку про герб Искитима Новосибирской области, где было написано “Что вы хотите от человека, который родом из города, где два бобра по синей волне не поделили шпатель?”.

На это Юлия поставила несколько скобочек, которыми обычно показывают смех или радость.

На сайте Государственного геральдического регистра РФ герб Искитима поясняется тем, что синим отмечена волнообразная лазоревая оконечность, а те самые два бобра держат в лапах серебряный мастерок.

Ранее Сиб.фм писал, что дизайнер Артемий Лебедев унизительно высказался о Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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