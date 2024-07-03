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вчера 23:20
общество

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Среднее повышение составит не менее 1300 рублей.

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Перерасчет выплат будет произведен с 1 января 2025 года.

Сумма индексации будет исчисляться исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которую назначали, но не выплачивали, пока пенсионер продолжает трудовую деятельность. Учтены будут все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.

По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей. После прекращения трудовой деятельности пенсионера, размер страховой пенсии увеличат на суммы индексации и корректировок за период работы до 1 января 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат из Новосибирска исключил возможность запуска движения по четвертому мосту.

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Игорь Кириченко
Журналист

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