Среднее повышение составит не менее 1300 рублей.

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Перерасчет выплат будет произведен с 1 января 2025 года.

Сумма индексации будет исчисляться исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которую назначали, но не выплачивали, пока пенсионер продолжает трудовую деятельность. Учтены будут все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.

По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей. После прекращения трудовой деятельности пенсионера, размер страховой пенсии увеличат на суммы индексации и корректировок за период работы до 1 января 2025 года.

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