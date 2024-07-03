Прогноз в эфире Первого канала озвучил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной завершится до конца 2024 года. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

Алаудинов отметил, что Россия планирует завершить специальную военную операцию в текущем году. Он уверен, что операция завершится осенью 2024 года.

Генерал подчеркнул, что в Киеве уже понимают, что военные действия близятся к завершению. Ранее, в начале июня, Алаудинов заявлял, что военная операция завершится победой России до конца 2024 года.

В разговоре с RT он также сообщил, что Генштаб ВС России разработал все детали ведения боевых действий на Украине и что российские войска готовятся к решающему бою, который завершит специальную военную операцию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске комбат «Веги» Панферов отреагировал на «побег в НАТО» генерала Шевцовой.