В Новосибирске 800 бойцов СВО получили поддержку по губернаторскому сертификату

Бойцы специальной военной операции из Новосибирска получили поддержку по губернаторскому сертификату.

В Новосибирске на заседании межведомственной комиссии обсудили оказание поддержки участникам специальной военной операции по реабилитационному сертификату.

“Данная работа очень важна для улучшения качества жизни участников СВО и членов их семей. Помощь каждой конкретной семье должна быть адресной”, — отметил заместитель губернатора НСО Сергей Нелюбов.

По его словам, сейчас губернаторским сертификатом воспользовался 881 человек, медицинскую помощь получили 667 бойцов, а завершили курс реабилитации — 171 участник СВО.

Напомним, что новосибирские врачи спасли голодающего повара с патологией аорты