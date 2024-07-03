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общество

В Новосибирске мигрант угрожал женщине из-за жалоб на кафе «Кишлак»

Фото: Инцидент Новосибирск

В Хилокском микрорайоне Новосибирска местные жители пожаловались на новое кафе «Кишлак».

Согласно сообщениям из группы «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!», местные жители выразили недовольство открытием заведения. В результате возник конфликт между несколькими жительницами района и, возможно, представителем кафе.

Участницы разговора утверждают, что 2 июля к ним подъехал на автомобиле иностранец и начал обсуждать жалобы на «Кишлак». Ситуация обострилась, когда он начал угрожать им. Одна из женщин зафиксировала происходящее на камеру.

Мужчина утверждал, что является российским гражданином и участником СВО. После включения камеры конфликт улегся. Мужчина покинул место происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина приютила собаку, которую оставили умирать в кустах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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