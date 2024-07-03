В Новосибирске женщина приютила собаку, которую оставили умирать в кустах

Люди приносили еду и воду собаке, но она лежала на спине и тяжело дышала.

Жительница Академгородка Настя рассказала АиФ-Новосибирск о своей встрече с собакой по имени Нора, которую она приютила после того, как та была тяжело ранена из-за столкновения с автомобилем.

Нора была найдена в кустах. Ее оставили умирать после несчастного случая.

После нескольких дней борьбы за жизнь в клинике и благодаря усилиям волонтеров, собака проявила признаки восстановления. Настя, узнав об истории Норы, решила приютить ее и теперь радуется, что смогла дать новый дом собаке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска нашла в лесу уникальную Вольвариеллу.