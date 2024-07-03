В Новосибирске молодая таджичка продает девственность за 20 тыс долларов

За 20 тысяч долларов таджичка продает свою девственность.

На сайте продажи девственности появилось новое объявление, в котором 21-летняя таджичка из Новосибирска указала, что продает свою невинность за 20 тысяч долларов.

В описании девушка указала, что ее параметры 100/75/104, она также написала, что не имеет вредных привычек, хорошо знает русский и английский язык и учится на фельдшера.

«Меня никто даже не видел и не трогал только из-за того, что я ношу хиджаб», — написала она.

Напомним, что в Новосибирске девушка-аниме продает девственность за полмиллиона рублей