сегодня
03 июля, 09:34
пробки
3/10
погода
+21.7°C
курсы валют
usd 87.99 | eur 93.69
сегодня
03 июля, 09:34
пробки
3/10
погода
+21.7°C
курсы валют
usd 87.99 | eur 93.69
сегодня 07:59
общество

В Новосибирске опубликовали фото ярких летних свадеб

Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области

Яркие фото женихов и невест из Новосибирска опубликовали в фотоподборке.

Как рассказывает портал МК в Новосибирске, летний период является самым популярным для проведения свадеб, поэтому в регионе за июнь более сотни пар обручились и отвели свадьбы.

Также, 6 июня, в день рождения великого русского писателя А.С. Пушкина, отделы ЗАГС присоединились к акции #СибирьчитаетПушкина. В этот день брачующимся парам предложили вспомнить любимые произведения и прочитать стихотворения.

А 26 июня во Дворце бракосочетания города Новосибирска зарегистрировали брак российский профессиональный баскетболист Никита Иванов и бронзовый призёр Чемпионата России Высшей лиги по баскетболу Анастасия Котюргина.

Портал МК в Новосибирске сделал фотоподборку брачующихся.

Фото В Новосибирске опубликовали фото ярких летних свадеб 2

Фото В Новосибирске опубликовали фото ярких летних свадеб 3

Фото В Новосибирске опубликовали фото ярких летних свадеб 4

Фото В Новосибирске опубликовали фото ярких летних свадеб 5

Фото В Новосибирске опубликовали фото ярких летних свадеб 6

Напомним, что в Новосибирске ЗАГС рассказал о редких именах в мае

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в