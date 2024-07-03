В Новосибирске опубликовали фото ярких летних свадеб

Яркие фото женихов и невест из Новосибирска опубликовали в фотоподборке.

Как рассказывает портал МК в Новосибирске, летний период является самым популярным для проведения свадеб, поэтому в регионе за июнь более сотни пар обручились и отвели свадьбы.

Также, 6 июня, в день рождения великого русского писателя А.С. Пушкина, отделы ЗАГС присоединились к акции #СибирьчитаетПушкина. В этот день брачующимся парам предложили вспомнить любимые произведения и прочитать стихотворения.

А 26 июня во Дворце бракосочетания города Новосибирска зарегистрировали брак российский профессиональный баскетболист Никита Иванов и бронзовый призёр Чемпионата России Высшей лиги по баскетболу Анастасия Котюргина.

Портал МК в Новосибирске сделал фотоподборку брачующихся.

Напомним, что в Новосибирске ЗАГС рассказал о редких именах в мае