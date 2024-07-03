В Новосибирске опубликована карта метро XXI века с 94 станциями и 5 ветками

В Новосибирске показали карту метрополитена с 94 станциями и 5 ветками.

Гендиректор компании «Техногаз» Дмитрий Лукашев представил схему идеального метрополитена. Она включает 94 станции на пяти ветках. По мнению инициатора, в городе необходимо продлить две существующие ветки красную и зеленую, а также построить новые — желтую, голубую, фиолетовую. Для решение транспортного вопроса он предлагает оптимистичный план развития метро — проложить подземку до Пашино, Толмачёво и даже Бердска.

Корреспондент Сиб.фм нанес эти станции на онлайн-карту. Конечно, скорее всего их не построят даже в далеком будущем, но представить можно.

Напомним, Новосибирский метрополитен открылся 7 января 1986 года и стал первым и единственным в Сибири и на Урале. В данный момент он состоит двух линий (красная и зеленая) и 13 станций. В 2019 году началось строительство новой станции «Спортивная», которая будет находиться между «Студенческой» и «Речным вокзалом». По плану ее должны были сдать в 2023 году. Но теперь открытие перенесли на декабрь 2024 года.

Для сравнения, в Москве насчитывается 294 станции метро, включая Московское центральное кольцо, а в Санкт-Петербурге — 72.

Подробнее о метро XXI века можно прочитать в материале Сиб.фм.