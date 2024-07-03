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общество

В Новосибирске отключат фонтаны в день Ивана Купала

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

Такое решение принято для обеспечения безопасности горожан.

В Новосибирске в день Ивана Купала, 7 июля, будут выключены городские фонтаны. Из некоторых даже спустят воду. Об этом сообщает портал «Новосибирские новости» со ссылкой на директора муниципального учреждения «Горфонтан» Валерия Науменко.

Такое решение было принято для обеспечения безопасности горожан. По словам Науменко, выключение фонтанов поможет предотвратить случаи обливания водой.

Из всех фонтанов в городе, только фонтан в Центральном парке останется работать в указанный день, так как его устройство считается достаточно безопасным, сообщили в «Дирекции городских парков».

Решение о работе фонтана в Центральном парке на 7 июля пока не принято.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ко Дню города открыли обновленный фонтан «Мишка».

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Игорь Кириченко
Журналист

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