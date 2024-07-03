В Новосибирске откроется гастрономическая улица на Михайловской набережной 12 июля

12 июля в Новосибирске состоится гастрономический фестиваль.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, в период с 12 по 14 июля 2024 года в Новосибирске пройдет гастрономический фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!» на Михайловской набережной.

На гастро-улице будут сконцентрированы практически все основные рестораны Новосибирска — более 50 заведений.

Также на фестиваль приедут гости из многих регионов России.

Ранее Сиб.фм писал, что Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников России по рейтингу цифровизации