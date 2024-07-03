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проиcшествия

В Новосибирске поезд сбил 25-летнюю девушку

Фото: Нетипичный Новосибирск

Девушка скончалась от полученных травм.

Ночью на Ипподромской улице в Новосибирске поезд сбил 25-летнюю девушку. Об этом сообщает группа ВК «Нетипичный Новосибирск».

Она решила перейти через железнодорожный мост и шла вдоль путей.

Машинист поезда заметил человека, подал звуковой сигнал предупреждения и сделал экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.

Пострадавшая скончалась от полученных травм до прибытия скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области утонули 11 детей с начала года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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