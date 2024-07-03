Девушка скончалась от полученных травм.
Ночью на Ипподромской улице в Новосибирске поезд сбил 25-летнюю девушку. Об этом сообщает группа ВК «Нетипичный Новосибирск».
Она решила перейти через железнодорожный мост и шла вдоль путей.
Машинист поезда заметил человека, подал звуковой сигнал предупреждения и сделал экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.
Пострадавшая скончалась от полученных травм до прибытия скорой помощи.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области утонули 11 детей с начала года.