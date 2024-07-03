В Новосибирске вдова военного продает патроны Пригожина за 100 000 рублей

Жительница Новосибирска выставила на продажу боеприпасы погибшего во время боевых действий супруга, которые ему вручил при жизни глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин.

На одном из сайтов объявлений появилась реклама жительницы Новосибирска Марии, которая выставила на продажу коллекцию патронов супруга. Женщина уверяет, что боеприпасы вручил её мужу глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин в 2015 году. По словам женщины, супруг служил в зоне боевых действий вместе с ним. Но, по её словам, речь не идет об СВО.

“Они вместе принимали участие в военной операции в Сирии. И там Евгений Пригожин вручил ему футляр с патронами. Супруг сохранил их. Перед своей смертью он сказал мне, чтобы я продала их. Супруг умер не в зоне боевых действий, а полгода назад в родном Новосибирске от инсульта”, — рассказала Мария корреспонденту Сиб.фм.

За коллекцию патронов, которые она называет “боеприпасы Пригожина”, она просит 100 000 рублей. Уместен торг, пишет сибирячка.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске выставили на продажу автограф президента России Владимира Путина за 900 000 рублей.