В Новосибирский краеведческий музей передали редкие монеты, изъятые на таможне

Редкие монеты передали в краеведческий музей.

По информации пресс-службы Сибирского таможенного управления, сотрудники таможни передали в краеведческий музей Новосибирска редкие монеты Российской империи.

Уточняется, что сотрудники новосибирской таможни обнаружили попытку незаконного вывоза из России ценных исторических артефактов. Согласно пресс-службе ведомства, среди изъятых объектов оказались редкие монеты конца XIX — начала XX веков, принадлежавшие Российской империи, РСФСР и Китаю.

В результате после проведения экспертизы все изъятые предметы были признаны культурными ценностями и переданы в Новосибирский краеведческий музей.

Напомним, что в Новосибирске обновили музей олимпийской славы