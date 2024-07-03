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общество

В Новосибирский краеведческий музей передали редкие монеты, изъятые на таможне

Фото: Сибирское таможенное управление

Редкие монеты передали в краеведческий музей.

По информации пресс-службы Сибирского таможенного управления, сотрудники таможни передали в краеведческий музей Новосибирска редкие монеты Российской империи.

Уточняется, что сотрудники новосибирской таможни обнаружили попытку незаконного вывоза из России ценных исторических артефактов. Согласно пресс-службе ведомства, среди изъятых объектов оказались редкие монеты конца XIX — начала XX веков, принадлежавшие Российской империи, РСФСР и Китаю.

В результате после проведения экспертизы все изъятые предметы были признаны культурными ценностями и переданы в Новосибирский краеведческий музей.

Напомним, что в Новосибирске обновили музей олимпийской славы

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Валерия Митрохина
Журналист

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