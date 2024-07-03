В Новосибирской области почти 8 тонн монет обменяли или зачислили на счета жителей региона

В Новосибирской области в акции «Монетная неделя» приняли участие почти 90 банковских офисов.

Новосибирцы обменяли или перечислили на свои счета почти 2 миллиона монет на сумму более 7 миллионов рублей. Общий вес монет составил почти 8 тонн.

Самыми популярными оказались монеты номиналом в 10 рублей — таких на обмен в банки принесли более 420 тысяч штук. Об этом говорится в сообщении Сибирского ГУ Банка России.

По словам Светланы Орловой, заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России, в прошлом году новосибирцы вернули в оборот более четырех тонн монет на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

Следующая «Монетная неделя» состоится этой осенью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников России по рейтингу цифровизации.