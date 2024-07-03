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общество

В Новосибирской области выявили незаконный детский лагерь

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В текущем году в регионе выявили только один незаконный детский лагерь.

С начала 2024 года в Новосибирской области был выявлен один незаконный детский лагерь в СНТ «Мичуринец». Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

По информации ведомства, в текущем году был обнаружен только один случай незаконной деятельности, когда председатель садового товарищества организовал несанкционированный мини-лагерь для детей. Все дети, находившиеся в лагере, были переданы полицией их законным опекунам.

В прошлом году было выявлено восемь подобных случаев, за что организаторам вынесены предостережения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в детском лагере рассказали о частых пожарных тревогах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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