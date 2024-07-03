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общество

В зоопарке Новосибирска установили фотозону с белыми медведями

Фото: Новосибирский зоопарк

Новосибирцы также отреагировали на такую фотозону.

В Новосибирском зоопарке установили новую фотозону возле вольера белых медведей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Фотозона дает посетителям возможность делать уникальные снимки со скульптурами белых медведей, создавая атмосферу встречи с этими арктическими животными.

«Были на днях, так красиво. Жаль, что родители разрешают детям своим залезать на медведей. Ничего не берегут», – прокомментировала жительница Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоопарке Новосибирска появились пятнистые гиены.

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Игорь Кириченко
Журналист

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