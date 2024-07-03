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общество

Выпускник из Новосибирска набрал 100 баллов по трем предметам при сдаче ЕГЭ

Фото: Сиб.фм

Новосибирский выпускник получил 100 баллов сразу по трем предметам на едином государственном экзамене.

Как сообщает пресс-служба Вести Новосибирск, выпускник сельской школы из Мошково Новосибирской области Александр Иванов набрал 100 баллов при сдаче ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии.

По словам самого выпускника, он очень старался и усердно готовился для сдачи экзаменов, однако таких великолепных результатов никто не мог ожидать. Семья Александра, учителя и он сам были очень рады, когда узнали, что он набрал 300 баллов.

Ранее Сиб.фм писал, что девять школьников из Новосибирска сдали ЕГЭ на 100 баллов

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Валерия Митрохина
Журналист

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