Выпускник из Новосибирска набрал 100 баллов по трем предметам при сдаче ЕГЭ

Новосибирский выпускник получил 100 баллов сразу по трем предметам на едином государственном экзамене.

Как сообщает пресс-служба Вести Новосибирск, выпускник сельской школы из Мошково Новосибирской области Александр Иванов набрал 100 баллов при сдаче ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии.

По словам самого выпускника, он очень старался и усердно готовился для сдачи экзаменов, однако таких великолепных результатов никто не мог ожидать. Семья Александра, учителя и он сам были очень рады, когда узнали, что он набрал 300 баллов.

Ранее Сиб.фм писал, что девять школьников из Новосибирска сдали ЕГЭ на 100 баллов