Глава Следкома поручил возбудить дело после угроз мигрантов женщине за жалобу на кафе в Новосибирске

Мигрант угрожал женщинам в Хилокском районе.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело после получения информации о угрозах трем жительницам города со стороны мигранта, возможно, связанного с кафе «Кишлак» в Хилокском микрорайоне.

В Следкоме заявили, что в связи с сообщениями о возможных противоправных действиях со стороны приезжих из Средней Азии в адрес жителей Новосибирска, ведомость возбудила уголовное дело.

Инцидент произошел 2 июля. Иностранный гражданин, якобы участник СВО, угрожал женщинам, у которых были претензии к работе кафе. В результате инцидента одна из женщин зафиксировала происходящее на камеру.

Силовики 4 июля проверили кафе на соблюдение миграционного законодательства и возбудили несколько дел об административных нарушениях.