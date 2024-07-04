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вчера 23:45
общество

Глава Следкома поручил возбудить дело после угроз мигрантов женщине за жалобу на кафе в Новосибирске

Фото: МВД

Мигрант угрожал женщинам в Хилокском районе.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело после получения информации о угрозах трем жительницам города со стороны мигранта, возможно, связанного с кафе «Кишлак» в Хилокском микрорайоне.

В Следкоме заявили, что в связи с сообщениями о возможных противоправных действиях со стороны приезжих из Средней Азии в адрес жителей Новосибирска, ведомость возбудила уголовное дело.

Инцидент произошел 2 июля. Иностранный гражданин, якобы участник СВО, угрожал женщинам, у которых были претензии к работе кафе. В результате инцидента одна из женщин зафиксировала происходящее на камеру.

Силовики 4 июля проверили кафе на соблюдение миграционного законодательства и возбудили несколько дел об административных нарушениях.

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Игорь Кириченко
Журналист

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