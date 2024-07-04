В Новосибирске 17 мигрантов из кафе «Кишлак» увезли в военкомат

В четверг утром, 4 июля, сотрудники военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону провели специальную операцию на Хилокском рынке и в кафе «Кишлак».

Рейд был организован после поступивших жалоб на мигранта, который угрожал местным жительницам.

По данным источника, в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» сообщили о случае, когда неизвестный мужчина на автомобиле вечером 2 июля грубо говорил с женщинами, чтобы выяснить, кто жалуется на работу кафе «Кишлак». После публикации этой информации представители правоохранительных органов немедленно прибыли в заведение.

В ходе операции были проверены 54 человека. 17 из них были доставлены в военкомат для постановки на воинский учет. Троих призвали на службу.

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