Новосибирские власти планируют благоустроить полуразрушенный Сквер влюбленных

Власти Новосибирска запустили общественное обсуждение проекта благоустройства Сквера влюблённых в микрорайоне Родники. Об этом пишет пресс-центр мэрии города.

Проект планируют реализовать при поддержке бизнеса, с представителями которого заключено благотворительное соглашение.

Сквер влюблённых расположен в Калининском районе на пересечении улиц Тюленина и Земнухова. По данным мэрии, в настоящее время там отсутствует освещение, разрушены твёрдые покрытия дорожек и устарела уличная мебель.

Авторы дизайн-проекта из ландшафтной мастерской «Верба» предлагают обновить тротуары и дорожки, установить фонари, новые лавки и урны, а также малые архитектурные формы: качели, арт-объекты и входную группу. Планируется также высадка деревьев, кустарников и цветов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области начался сбор земляники в совхозе «Ягодный».