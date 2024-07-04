В Новосибирской области начался сбор земляники в совхозе «Ягодный»

На полях Новосибирской области открыли первый сбор земляники в совхозе "Ягодный".
Работы начались. Уже собрана тонна ягод. Следующий самосбор запланирован на 6 июля в Мошковском районе. В хозяйстве у поселка Кольцово земляника созреет к 8-му числу. Об этом сообщает издание VN.ru.
Цена земляники составляет 350 рублей за килограмм, что на 30 рублей дешевле, чем в прошлом году.
Площадь земляничного поля в "Ягодном" увеличили до четырех гектаров, и сбор ягод продлится от трех недель до месяца.
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