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общество

Врач Зарубина назвала вредные для употребления натощак продукты

Freepik, authors: samael334

По словам специалиста, каши быстрого приготовления не будут полезным завтраком.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина рассказала в беседе с «Газета.Ru» о вредных для употребления натощак продуктах. По ее словам, не стоит пить натощак кофе, а также есть хлеб и каши быстрого приготовления.

Также медик подчеркнула, что большинство соков раздражают слизистую оболочку желудка и повышают кислотность желудочного сока, поэтому их употребление натощак может привести к заболеваниям желудочно-кишечного-тракта.

Кроме того, не лучший вариант завтрака, по мнению Зарубиной, — это овощи и фрукты. Большинство из них отличается высоким содержанием кислот и грубой клетчатки и также провоцирует раздражение слизистой желудка.

Напомним, врач-гастроэнтеролог Утюмова указала россиянам на самый полезный овощь.

#врач #питание #завтрак
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Дарья Бочкун
журналист

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