Мэрия Новосибирска продлила сроки строительства станции метро «Спортивная»

На сайте мэрии Новосибирска опубликовано разрешение на строительство станции метро «Спортивная», срок действия которого перенесен с 24 июня на 24 декабря 2024 года.

Строительство станции началось в 2019 году. Ее открытие было запланировано к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2022 году. После отмены чемпионата даты открытия переносились.

В апреле 2024 года проектная документация станции «Спортивная» получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Длина сооружения составляет 132,88 метров, протяженность станционных платформ — 104 метра. Оно рассчитано на перевозку до 62 тысяч пассажиров в сутки.

Застройщик и генеральный проектировщик — МП «Метро МиР», генподрядчик — ООО «СпецТрансСтрой». Стоимость строительства станции в ценах 2-го квартала 2019 года составила 2,69 миллиарда рублей.

После открытия ожидается увеличение пассажиропотока в метрополитене на 6%.

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