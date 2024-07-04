Новосибирские травматологи рассказали о причинах частых детских травм летом

В ходе пресс-конференции в ТАСС новосибирские травматологи обсудили основные причины роста детского травматизма и меры по его предотвращению.

В мероприятии приняли участие главный педиатр Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, главный врач Новосибирской городской клинической больницы №34 Ярослав Фролов и главный детский травматолог-ортопед Новосибирской области Алексей Ковалев.

Ростислав Заблоцкий отметил, что за текущий сезон резко увеличилось количество утонувших детей. За весь прошлый год утонуло 7 детей, тогда как в этом году только за июнь уже 11 утонувших. Основными причинами утоплений являются недосмотр за детьми и выбор небезопасных мест для купания.

Алексей Ковалев сообщил, что увеличивается количество травм, полученных на пляже, включая резаные раны и ожоги. Причиной являются плохо убранные зоны отдыха и оставленные угли от костров.

Кроме того, в летний период не уменьшается количество других видов травм. Частыми являются падения детей из окон и автодорожные травмы. Летом особенно часто встречаются уличные травмы опорно-двигательного аппарата: переломы, растяжения верхних конечностей, травмы стоп и голеней, переломы позвоночника. Дети падают с велосипедов или роликов, неудачно прыгают с высоты.

По словам Ковалева, основную часть травм дети получают на детских развлекательных площадках. Летом количество ран из-за плохо убранных мест отдыха практически удваивается.

Ярослав Фролов добавил, что чаще всего травмы получают дети в возрасте от 7 до 14 лет. В то же время, подростки также подвержены несчастным случаям, связанным с самокатами и употреблением алкоголя, что приводит к тяжелым травмам, в том числе челюстно-лицевым, и бытовым травмам, полученным в драках.

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