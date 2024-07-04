«Молись, чтобы тебя СК вперед нашли»: в Новосибирске история с угрозами из-за кафе на Хилокском получила продолжение

Скандальное видео, где человек в военной форме с перевернутым триколором, выдававший себя за участника СВО и угрожавший жительницам Хилокского микрорайона, привело к тому, что в кафе, из-за которого разгорелся конфликт, явились сотрудники Следственного комитета.



Видео рейда опубликовал паблик в ВК «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!». Один из комментаторов под ним упомянул о том, что адрес героя видеоролика уже известен и «добрые русские люди» уже сообщили его «чуть менее добрым».



«Молись, чтобы тебя СК вперед нашли, – пишет он. – Проконтролируем, чтобы извинениями на камеру не отделался».



О задержании или аресте самого героя недавнего видео следователи не сообщили, но, по словам очевидцев, из «Кишлака» вывели 17 человек и доставили в районный военкомат. Сейчас кафе стоит закрытым.



«Я не присутствовала, когда это [угрозы со стороны мужчины] происходило, но меня очень возмутило поведение данного гражданина по отношению к женщинам, к которым он подъехал – рассказала Сиб.фм очевидица события, представившаяся Людмилой. – Возмутило то, как он оскорбил своим поведением и участников СВО, и каждого из нас. Но я очень рада тому, что подобное поведение преследуется и наказывается».



По словам Людмилы, ей часто приходится посещать Хилокский микрорайон – и подобные конфликты здесь случаются очень часто, просто не все они становятся достоянием общественности.



Напомним, что 2 июля около восьми вечера к трем жительницам улицы Суходольной подъехал на автомобиле мужчина неславянской внешности и в агрессивной форме стал интересоваться, кто пишет жалобы на «Кишлак». Затем он начал угрожать, утверждая, что является участником СВО, никого не боится и «ничего ему не будет». Заметив в руках одной из женщин камеру, он успокоился и покинул место происшествия.

Между тем, один из комментаторов под видео рейда Следкома отметил, что жалоб на кафе «Кишлак» никто не писал.