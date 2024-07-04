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вчера 23:35
общество

Мужчину из Новосибирска приговорили к 20 годам за попытку вступить в украинское террористическое движение

Фото: пресс-служба УФСБ России.

В четверг, 4 июля, 2-м Восточным окружным военным судом Новосибирска был вынесен приговор жителю города Игорю Л.

Молодой человек был осуждён за попытку вступления в украинское военное объединение «Легион «Свобода России»*, признанное террористическим в России. Он также обвинялся в поджоге объекта энергоснабжения на территории Западно-Сибирской железной дороги и съёмке на видео военных объектов.

Суд признал Игоря Л. виновным по статьям УК России о диверсии, подготовке к диверсии против Вооруженных Сил Российской Федерации, участии в террористической деятельности и государственной измене.

Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, с обязательным отбыванием первых 5 лет в тюрьме и последующим содержанием в исправительной колонии строгого режима на 15 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области священника лишили сана за отказ от «молитвы о победе».

«Легион «Свобода России»* — признаны экстремистами и террористами, запрещены в РФ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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