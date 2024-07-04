В Новосибирской области священника лишили сана за отказ от «молитвы о победе»

Сейчас он проходит курсы профессиональной переподготовки.

В Новосибирской области священника Вадима Перминова лишили священнического сана после того, как он отказался читать «молитву о победе». Об этом сам Перминов сообщил в своих социальных сетях.

Решение было принято после жалобы одного из прихожан, после чего к священнику был вызван архиерей. По словам Перминова, в ходе встречи ему задавали вопросы о службе в армии его и его старших сыновей, а также о прочтении молитвы патриарха о победе и отношении к однополым бракам.

Следом за этим Перминова перевели в один из отдаленных приходов. Ему официально было отказано в праве служить, преподавать и носить крест.

В настоящее время он проходит курсы профессиональной переподготовки.

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