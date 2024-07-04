В Новосибирске приостановили работу кафе «Кишлак»

Сотрудниками регионального Следственного комитета Российской Федерации в Ленинском районе Новосибирска проведена доследственная проверка на предприятии общественного питания.

По информации из средств массовой информации и социальных сетей, была выявлена публикация, указывающая на возможные нарушения законодательства России со стороны владельцев кафе «Кишлак».

В ходе рейдовых мероприятий с участием сотрудников полиции, налоговой службы, МЧС, Росгвардии и военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону, а также представителей прокуратуры Новосибирской области, проверено заведение общественного питания на соблюдение миграционного законодательства, финансово-учетной деятельности, правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния.

По результатам проверки будет дана оценка деятельности предпринимателя, оказывающего услуги общественного питания, и вынесено соответствующее правовое решение. В настоящее время деятельность данного заведения временно приостановлена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мигрант угрожал женщине из-за жалоб на кафе «Кишлак».