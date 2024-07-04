Николай Железный: «Будущее – за цифровой стоматологией»

В этом году сети стоматологических клиник «Клиника Доктора Железного» исполняется 10 лет. А в 2023 году клиника получила премию 2ГИС как лучшая стоматология года. О трендах в современной стоматологии рассказал основатель и руководитель клиники Николай Викторович Железный.

- Николай Викторович, как вы пришли в стоматологию? Чем привлекла эта специальность?

- У нас в семье все медики: мои родители — профильные врачи, родная сестра – стоматолог. Дядя – старший брат отца, Павел Александрович Железный был проректором Новосибирского государственного медицинского университета, деканом стоматологического факультета, основателем кафедры детской стоматологии, которую возглавляет по сей день. И все его дети тоже стали стоматологами. Вот такая стоматологическая династия у нас образовалась. Поэтому выбор специальности у меня произошел как-то сам собой.

- Как пришли к решению создать собственную клинику? Как все начиналось?

— В 2010 году я окончил университет, в 2011 году- интернатуру. И так получилось, что первое время пришлось работать сразу в восьми клиниках. В одном месте поедешь, поработаешь, потом в другом, и так целый день. И, кстати, самая первая клиника, в которую я пришел – на Снегирях, впоследствии стала первой в нашей сети клиник.

Работая в восьми клиниках, за два года я, что называется, хорошо «набил руку», приобрел достаточно большой опыт как специалист и внутренне созрел для того, чтобы начать собственное дело. И обстоятельства сложились так, что возможность вскоре появилась.

Руководитель клиники на Снегирях, которая открыла её еще в 1999 году, выходила на пенсию и не планировала дальше заниматься медицинской практикой. И в 2014 году я выкупили эту стоматологию. Таким образом, у неё в 2016 году просто поменялось название, так что, можно сказать, фактически клиника работает уже 25 лет.

И вот, когда я выкупил эту клинику, естественно, надо было уже и руководить — заниматься персоналом, всеми документами, и в то же время осуществлять лечебный процесс.

- Были ли сложности на этапе становления? Как вы их преодолевали?

- Особых сложностей не было. Единственно – в клинике все было еще советское, из девяностых годов – интерьер, оборудование. Сделал ремонт, все обновили, и с 2014 года начали работать.

Но специалисты в клинике были отличные, так что, команда у меня была изначально. Мы сразу взяли управляющую, которая взяла на себя общее руководство клиникой, распределили все обязанности, и я в основном был только на приеме. Главное — правильно организовать рабочий процесс, чтобы каждый человек отвечал за свое место на работе.

- Что сегодня представляет собой сеть Клиник Доктора Железного?

- Сейчас у нас три филиала: два в Новосибирске– в 5-м микрорайоне ив центре -на площади Калинина, и один в области -в городе Тогучин.

Сеть клиник сегодня – это, прежде всего, качественное лечение с применением новейшего оборудования. В каждой клинике у нас установлены компьютерные томографы, микроскопы, 3D принтер, аппарат «Vector»(для пародонтологии).

- Каких успехов удалось добиться за 10 лет? Какими достижениями гордитесь?

- Прежде всего, мы гордимся тем, что у нас очень большая база пациентов. Общее количество пациентов в нашей сети – около 40 тысяч человек — это очень много по меркам Новосибирска.

Второе — это отзывы пациентов, которые они оставляют и рекомендации уже наших пациентов. И по этим отзывам в 2023 году наш филиал на ул. Кавалерийской получил премию 2ГИС как лучшая стоматология года.

- Расскажите о современном оборудовании, которое используете в работе. Какие новинки появились в последние годы? Каким видите будущее цифровой стоматологии в России?

- Сейчас цифровая стоматология выходит на первый план, она очень актуальна. Если в 2019 году, когда мы начинали, и у нас появился первый сканер, в городе их было еще очень мало, то сейчас уже, наверное, каждая вторая клиника имеет собственный сканер. Эти технологии очень сильно продвинули стоматологию в плане удобства работы.

Сейчас у нас всё в цифре, изготавливается тоже все в цифре. С гипсом, как раньше, сегодня вообще не работаем. За этим направлением будущее. Скоро все клиники перейдут в цифровой протокол, потому что это гораздо удобнее, экономит время и деньги.

- Какие новые методы, технологии появились в современной стоматологии и в имплантологии, в частности?

- Цифровизация в стоматологии затрагивает и ортопедию. Сегодня зубные техники не изготавливают все в ручную, как раньше. Сейчас коронки пилят фрезеры. Раньше коронки и отливали, и наносили. Сейчас только фрезер: выпилили, покрасили — и вот готовое изделие. Все делается очень быстро, при этом, обеспечивается очень высокое качество и точность изготовления ортопедических конструкций.

Что касается цифровизации в хирургии, то это, в первую очередь, хирургические шаблоны. Навигационная имплантация позволяет поставить имплантанты в правильное ортопедическое положение, и иногда это даже можно сделать без разрезов. Такая операция длится буквально 5 минут.

3D принтеры уже тоже очень давно используются в стоматологии, и с каждым годом их качество растет. Сейчас появились очень точные принтеры, материалы, с которыми они работают, менее токсичны. Этим методом можно делать практически все, даже временные конструкции. У нас в клинике тоже есть свой 3D принтер, на котором мы распечатываем модели и хирургические шаблоны.

- Оборудование и материалы из каких стран применялись в работе в последние годы? Как в современных условиях происходит выбор альтернативных поставщиков?

- Действительно, некоторые проблемы, в связи с санкциями, были. Что-то из того, с чем мы привыкли работать – немецкие, швейцарские материалы и инструментарий стали труднодоступны. Часть поставщиков просто ушла. Но не все. Поэтому европейская продукция, в том числе, немецкие, продолжает завозиться, просто она стала дороже, японские материалы доступны.

Есть материалы, без которых очень тяжело работать – это мелкий инструментарий, расходники — те же перчатки, пломбировочные, фиксационные материалы. Что-то можно заменить на аналоги, без потери качества, например, на корейские. Китай сейчас очень сильно подтягивается по качеству.

- Каковы тенденции развития частной стоматологии в России? Как вы видите стоматологический рынок в будущем?

- Стоматология никогда не стояла на месте, всегда двигалась вперед семимильными шагами. Хотя, если говорить именно о каких-то значительных прорывах, то последний был 5 — 6 лет назад – это как раз цифровая стоматология. Все очень плотно на нее подсели, и все сейчас движется в этом направлении.

Все клиники переходят в цифровой протокол. Это, как я уже говорил, серьезно экономит время и деньги. Поскольку нет расходного материала: один раз купил -и пользуйся. Не надо каждый месяц покупать слепочные материалы.

Хотя, как руководитель могу сказать, что сейчас еще есть врачи, которым нравится делать слепки вручную, но это, как правило, старшее поколение. Молодежь ориентирована на цифровые технологии. Студентам сейчас уже в институте преподают дисциплины по цифровой стоматологии. Я думаю, что настало время создавать в Новосибирске отдельную кафедру по цифровой стоматологии.

- Меняются ли пациенты, их запросы?

- Если говорить о причинах обращения, то в последнее время очень много ортодонтических пациентов -с аномалиями прикуса.

Что касается самих пациентов, то у них уходит страх перед лечением. Сейчас стоматология настолько комфортна, что пациенты уже практически не боятся лечить зубы. Страх, конечно, еще есть, но в основном у возрастных пациентов – у тех, кто еще застал методы лечения 1980-1990-х годов. Но и они, придя сегодня и один раз увидев, что лечение качественное, безболезненное, проходит в комфортных условиях – где можно и полежать, и отдохнуть, перестают бояться.

Запросы у пациентов тоже меняются. Сейчас пациенты стали очень начитанные, поскольку любую информацию можно найти в интернете. Хотя мы настоятельно не рекомендуем смотреть, например, хирургические манипуляции, чтобы пациенты не «накручивали» себя и не нагоняли сами на себя страх. Потому что то, что изображено на картинке, не всегда совпадает с тем, что в действительности происходит на приеме у врача.

Еще одна тенденция — стало много запросов, связанных с эстетикой. При этом, пациенты приходят к нам уже подготовленные — знают, какие материалы и технологии существуют, из какого материала изготавливаются виниры, коронки, импланты и так далее, и они к этому всему более требовательны. Это и хорошо, и плохо.

Но мы уже адаптировались к этой ситуации, поэтому особых сложностей во взаимодействии с пациентами не возникает. Мы знаем, как ответить на тот или иной вопрос, чтобы пациент переключился с информации из интернета на мнение врача.

- Как подбираете команду?

- Мне приятно отметить, что с 2014 года из той команды, которая к нам перешла, никто не уволился, коллектив только пополняется. В каждом филиале свой руководитель, в двух из них руководят мои однокурсницы. Стараемся создавать для сотрудников комфортные условия работы, возможности для профессионального роста. Следим за новинками, тестируем их, стремимся к тому, чтобы оборудование постоянно обновлялось и мы шли в ногу со временем.

- В чем видите свою миссию?

- Делать пациентов счастливыми. Конечно, всех людей вылечить не получится, но мы стремимся помочь каждому кто пришел к нам в клинику. Ведь лечить зубы можно с комфортом и без страха.

Сеть Клиник Доктора Железного

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