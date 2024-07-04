Новосибирец устроил в самолёте скандал из-за ручной клади соседа

Пассажир во время полёта кричал, ругал своего соседа и не реагировал на замечания.

В пресс-службе Транспортной полиции Сибири сообщили о нарушении порядка на борту самолёта, летевшего из Новосибирска в Омск.

В аэропорту Омска правоохранители задержали 42-летнего пассажира, который во время полёта кричал, ругал своего соседа и не реагировал на замечания экипажа. Причиной конфликта стала ручная кладь.

На нарушителя составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске временно прекратят работу трамвая №8 и изменят маршрут трамвая №15.