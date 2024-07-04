Новосибирская мэрия обратилась в суд с иском к ФАС из-за завышенного тарифа

Мэрия Новосибирска и муниципальное казенное предприятие «Горэлектротранспорт» обратились с исками в Арбитражный суд Москвы.

Они требуют признать незаконными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Они оспаривают решения, включая предписания о снижении тарифа на услугу по предоставлению опор контактной сети для размещения сетей электросвязи. ФАС установила, что мэрия нарушила законодательство о защите конкуренции, утвердив экономически необоснованный тариф, значительно завышающий фактические затраты предприятия.

Мэрия запросила приостановить действие предписания. Однако ей было отказано. Арбитражный суд принял исковое заявление от МКП «ГЭТ». Они начали производство по делу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске депутат Антонов предложил запретить въезд в РФ на 25 лет нелегальным мигрантам.