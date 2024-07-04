В Новосибирске депутат Антонов предложил запретить въезд в РФ на 25 лет нелегальным мигрантам

Новосибирская область ежедневно сталкивается с проблемами, связанными с мигрантами. Например, недавно один из иностранцев угрожал женщине, которая пожаловалась на работу кафе. Также в Бердске был выявлен 31 случай фиктивной прописки иностранных граждан — это лишь некоторые из происшествий за последние две недели.

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов рассказал, что приток мигрантов достаточно сложно ограничить на местном уровне, так как есть федеральное законодательство.

«Контролировать мигрантов все равно можно, для этого необходимо законодательно ограничить их пребывание здесь и определить порядок. Они должны жить в общежитиях, находиться здесь только по контракту», — сообщил депутат в беседе с журналистом Сиб.фм.

По мнению Антонова, мигранты создают дополнительную нагрузку на социальную сферу, поскольку они не всегда платят налоги. Некоторые застройщики, которые используют труд иностранцев, экономят на их заработной плате и налогах. В результате, общество вынуждено тратить дополнительные ресурсы на социальное обеспечение мигрантов, считает депутат.

«Если мигранты будут жить в общежитиях, спокойно приходить и возвращаться с работы, не конфликтуя с местными жителями, если отбор мигрантов для работы будет проводиться на их родине, а они будут приезжать только по приглашению на работу, получать достойную зарплату и возвращаться домой после завершения контракта, то проблем с ними не возникнет», — рассуждает депутат.

Он уточнил, что нелегальные мигранты все равно будут, но в таком случае важно действовать по принципу: «Нарушают действующее законодательство — до свидания с запретом на въезд на ближайшие 25 лет». Антонов также предложил использовать биометрический контроль, поскольку многие нелегальные мигранты могут легко получить новый паспорт на другое имя на своей родине.

«Все это решаемо, если начать процесс. При этом мы должны к этим людям относиться с уважением. Это люди, которые едут сюда зарабатывать деньги, они хотят работать, мы должны им дать такую возможность. Однако, уважая их, мы должны добиваться их уважения к нашей культуре, традициям и нормам поведения в светском обществе. Если они этого не понимают, они должны оставаться на своей родине», — подытожил депутат.

Ранее Ростислав Антонов предложил меры борьбы с террористами-мигрантами после трагедии в «Крокусе».