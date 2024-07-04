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общество

Новосибирский блогер Дава и Костюшкин спели совместный трек в электричке

Фото: скриншот из видео

Давид Манукян и Стас Костюшкин исполнили песню в электричке.

Артисты Давид Манукян и Стас Костюшкин исполнили свой совместный трек «Потанцевал» в электричке. Пассажиры удивились неожиданному появлению исполнителей, снимали их на телефон и пританцовывали под ритм песни.

«Свадьбы, корпоративы — бесплатно и внезапно. Принимаем заявки здесь в комментариях, трек «Потанцевал» уже во всех электричках», — пошутил Давид Манукян.

Ранее Сиб.фм сообщал, что женщина из Новосибирской области отказалась от успешной карьеры ради творчества.

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Игорь Кириченко
Журналист

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