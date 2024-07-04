Женщина из Новосибирской области отказалась от успешной карьеры ради творчества

Марина Матфей, 38-летняя жительница Бердска, оставила успешную карьеру в строительном бизнесе ради творчества.

В настоящее время она владеет детской художественной студией, развивает собственный бренд одежды и готовится к презентации своего сольного альбома в Москве. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Марина родилась и выросла в Бердске. Она с детства увлекалась музыкой и написанием стихов. В 23 года она решила заняться музыкой профессионально и обратилась к преподавателю по вокалу, который увидел в ней потенциал.

Получив художественно-графическое образование и работая в строительной сфере, Марина не переставала думать о музыке. В конце концов, она записала 11 песен, которые отправила продюсеру в Москву. Получив положительный отзыв, Марина отправится в столицу для подготовки презентации своего альбома.

Помимо музыки, Марина владеет детской художественной студией и развивает собственный бренд одежды. Она активно участвует в различных мероприятиях и ведет насыщенную жизнь в Новосибирске.

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