Новосибирский прокурор назвал размер ущерба от пожара на складе ГСМ

В начале июня на складе горюче-смазочных материалов произошел пожар, нанесший ущерб на сумму 200 млн руб. Об этом сообщил прокурор Кировского района Анатолий Стафиевский.

В результате возгорания кровли пострадали два нежилых помещения, принадлежащие индивидуальному предпринимателю и сдававшиеся в аренду двум юридическим лицам.

Причина пожара устанавливается, рассматривается версия ненадлежащих электромонтажных работ при ремонте крыши. Поджог был исключен. Сведения об ущербе арендаторам пока не поступили.

Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. Никто не пострадал. До прибытия пожарных здание покинули 34 человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что администрация Новосибирска не нашла нарушений у мигранта, прорывшего траншеи на МЖК.