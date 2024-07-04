Новосибирцев приглашают на музыкальный фестиваль «УЛЕТАЙ»

С 11 по 14 июля в Удмуртии будет проходить музыкальный фестиваль.

В Удмуртии в период с 11 по 14 июля 2024 года состоится летний музыкальный фестиваль «УЛЕТАЙ», где известные группы будут исполнять песни в стиле рок, метал, инди, панк и поп-рок.

На фестиваль съедутся более 100 коллективов по всей России, а рядом с известными исполнителями, уже завоевавшими себе имя, будут выступать и молодые, для которых это уникальная возможность заявить о себе.

Место проведения — село Лагуново в Удмуртии, что в 36 км от города Сарапул, до места проведения фестиваля от аэропорта примерно 50 км. Можно доехать как на поезде, так и на автомобиле. Расстояние от Новосибирска до Ижевска составляет около 2400 км.

Традиционно, корреспондент Сиб.фм отправится на фестиваль, чтобы поделиться самыми яркими моментами, поэтому следите за новостями.

Напомним, что в Новосибирске откроется гастрономическая улица на Михайловской набережной 12 июля