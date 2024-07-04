Опасные гадюки стали выползать к жителям Нижневартовска

Об одном из таких инцидентов сообщила местная жительница в социальных сетях.

С активностью змей накануне столкнулись жители Нижневартовска. Местная жительница увидела гадюку, которая греется на городской набережной. Кадрами женщина поделались в социальный сетях, пишет ugra-news.ru.

«Вы вообще понимаете, что на Оби есть много людей, среди них — дети, даже грудные. Если кого-то они укусят, кто будет заниматься этим делом? Семья потерпевшего? Ладно был бы уж обыкновенный... Но гадюки, которые расположены по всему периметру Оби — какой-то кошмар» — сетует женщина.

Причем неделей ранее жители улицы 60 Лет Октября тоже заметили рядом с домом № 42 несколько змей, но это оказались безобидные ужики.

Напомним, биолог Абизов рассказал, как обезопасить себя при встрече со змеями.