Под Кемерово дворец творчества обрушился с четвертого по первый этаж

Известно, что в результате обрушения никто не пострадал.

В городе Белове Кемеровской области частично обрушилось здание Дворца творчества детей и молодежи с четвертого по первый этажи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от ГУ МЧС по региону.

«В 16:15 поступило сообщение о частичном обрушении здания с четвертого по первый этажи. Само здание кирпичное. Аварийно-спасательные работы проводиться не планируются ввиду отсутствия погибших и пострадавших», — рассказал представитель ведомства.

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