Терапевт Харлов напомнил россиянам о порядке действий при тепловом ударе

Если человеку стало плохо, то нужно обязательно вызвать скорую помощь и следить за пульсом пострадавшего.

Терапевт Никита Харлов рассказала в беседе с Pravda.Ru о симптомах теплового удара, а также о порядке действий при таких случаях. Так, по его словам, при тепловом ударе человеку становится дурно, ощущается потеря сил, дезориентация в пространстве, потеря равновесия и головокружение.

Если же он упал на землю из-за плохого самочувствия и вышеперечисленных симптомов, то следует повернуть пострадавшего на бок, чтобы он не лежал на спине, а его рот и нос должны быть повернуты в сторону земли или параллельно ей.

После этих действий следует вызвать бригаду медиков, а во время ожидания контролировать пульс пострадавшего, добавил Харлов.

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