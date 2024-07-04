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общество проиcшествия

В четыре раза увеличилось количество погибших на воде в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Увеличилось количество утонувших в регионе за лето.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что за июнь в четыре раза увеличилось количество погибших на воде.

“На берегу ежедневно отдыхали по 10 тысяч новосибирцев, в итоге в прошлом месяце в Новосибирске утонуло 14 человек, четверо из них дети. Это превышает обычную статистику в четыре раза”, – уточнили в мэрии.

Также уточняется, что в конце месяца подросток утонул в реке Иня — его очень быстро унесло течением.

“Иня – жестокая река, течение сильное, дно неровное. Каждый год она забирает жизни жителей Первомайского района”, – рассказала специалист отдела ГО и ЧС администрации Первомайского района Людмила Селезнева.

Напомним, что в Новосибирской области утонули 11 детей с начала года

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Валерия Митрохина
Журналист

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