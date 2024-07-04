В Новосибирске рассказали, когда закончатся дожди

Западно-Сибирское УГМС сообщает, что июльская погода в Новосибирске будет теплой, но дождливой.

Синоптики прогнозируют частые дожди на этой неделе, которые сохранятся в течение первых десяти дней июля. Аномальной жары в этот период не ожидается. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

В первую декаду июля ночные температуры будут колебаться между +12 и +17 градусами, а дневные – между +20 и +27 градусами. Ожидаются кратковременные дожди, грозы и ливни.

В выходные дни количество осадков начнет уменьшаться, а с начала следующей недели интенсивность дождей снизится.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы.